Sembra ormai tracciato il prossimo futuro di Fabio Miretti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'intenzione della Juve è quella di convocare il giovane centrocampista per il ritiro estivo insieme ai "grandi", così da permettere a Massimiliano Allegri di valutarlo attentamente in vista della prossima stagione. Ad oggi, comunque, per lui sembra più probabile l'ipotesi di un prestito per permettergli di crescere e fare esperienza, esattamente come successo con Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia che, dopo la stagione in Serie B, finiranno presto sotto i riflettori per arrivare a definire il proprio futuro.