Cristiano Ronaldo non è rimasto contento per come è finita la stagione. Non poter disputare la Final Eight a casa sua, a Lisbona, l’ha deluso molto, e i messaggi sibillini sul suo futuro non lasciano tranquilli i tifosi bianconeri. Nonostante questo, Agnelli ha ribadito che si tratta di un pilastro, ci sarà anche la prossima stagione, e la dirigenza sta pianificando una sorta di strategia di convincimento. Come riporta Don Balon, la Juve vorrebbe mettere in atto una massiccia campagna acquisti, tra cui rientrerebbe Milinkovic-Savic, Kane e Bellerin.