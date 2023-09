Secondo Tuttosport le prime indiscrezioni riguardo alle condizioni di Federicoriferiscono che non saranno necessarie terapie dopo lo stop in, ma solo un po' di riposo prima di iniziare la preparazione per la sfida contro la. Lavaluterà se ripetere gli esami già effettuati, dopodichè l'esterno osserverà un percorso di gestione che possa consentirgli di esserci sabato contro i biancocelesti. L'obiettivo è quello di non interrompere già ora quanto fatto di buono insieme a Dusan, con cui l'intesa è in crescita.