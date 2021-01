Un pallino resta tale, anche in periodi di magra come quelli che tutte le società calcistiche stanno vivendo. Houssem Aouar non è mai uscito dalla testa di Fabio Paratici, rimasto folgorato dalla sua passata stagione tanto da far vacillare il Lione in estate, che ha alzato il muro richiedendo cifre fuori mercato. Ma come riporta Sky Sport, la pista è tornata d’attualità in casa Juventus grazie ad un’operazione appena conclusa, ovvero quella per Marley Akè, sbarcato a Torino dal Marsiglia, che ha gli stessi agenti di Aouar. Un’occasione per sondare il terreno, ma un eventuale assalto avrebbe luogo solo nella prossima estate, non in questi ultimi giorni di calciomercato.