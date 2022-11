La preferenza è nota ed è di vecchia data: il giocatore preferirebbe giocare a Torino nella prossima stagione piuttosto che all’estero, ma la Juve non è disposta ad arrivare ai 100 milioni richiesti da Lotito per il cartellino del serbo. Ma per l'estate 2023 il colpo è in fase di programmazione e gli intrecci possono aprire la strada.- Come fare? La Juve deve fare spazio, con le scelte. La prima far decadere l’opzione per il riscatto obbligatorio per Paredes, che guadagna tanto e ha reso poco fin qui, poi cedere McKennie per una cifra vicina ai 25/30 milioni e poi salutare Rabiot senza rinnovo di contratto. Intanto Milinkovic continua a mandare segnali negativi alla Lazio per il rinnovo del contratto, perché vuole vestire la maglia bianconera, come riporta calciomercato.com.