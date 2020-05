3









Il Manchester City resta in attesa della sentenza del Tas di Losanna, che si dovrà esporre sulla decisione della Uefa di escludere i Citizens dalle prossime due edizioni di Champions League per violazioni del Fair Play Finanziario. Nel frattempo, i giocatori di Guardiola stanno valutando il loro futuro, come Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha espresso pubblicamente la perplessità nell’aspettare così tanto tempo per giocare nuovamente in campo europeo, in più cova il grande desiderio di giocare con Cristiano Ronaldo. Due messaggi che la Juventus può recepire, ma al momento difficilmente trasformare in realtà. Si parla del centrocampista più completo al mondo che calzerebbe a pennello in ogni squadra, soprattutto in quella di Sarri, facile prevedere un’asta mondiale per il suo cartellino a tripla cifra (oltre 100 milioni di euro). C’è però da sottolineare, stando a quanto si legge su Sportmediaset, come la Juve possa liberarsi di giocatori importanti, tra i quali Pjanic e Higuain, le cui cessioni potrebbero parzialmente coprire l’onerosa spesa per De Bruyne.