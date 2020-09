2









Il mercato della Juve non si ferma. A pochi giorni dal gong finale, i bianconeri continuano a lavorare su più piste: non solo Federico Chiesa, ma anche il vice Morata, il centravanti di riserva, un giovane su cui puntare. Il nome chiaro a tutti, ormai da tempo: Moise Kean. Quella di ieri è stata la giornata giusta per valutare di nuovo altri due cavalli di ritorno: uno sempre più vicino, l'altro lontano o lontanissimo, Moise Kean e Fernando Llorente. Il classe 2000 vuole la Juve e solo la Juve fino a quando sarà possibile. Con la Juve che a lungo ne ha parlato con Mino Raiola, per quanto sia in grado di garantire solo il ruolo di alternativa in attacco e un prestito (seppur oneroso) da proporre all'Everton. Oggi ci sono stati contatti diretti tra la Juve e l'Everton, si può fare. LLORENTE – Ancora a caccia di una nuova squadra Llorente - scrive Calciomercato.com - che sogna in grande ma si sta ritrovando a dover ragionare in piccolo. Il Napoli gli ha dato di fatto carta bianca, ma la possibilità di partire a parametro zero ce l'avrà solo per passare in un club di seconda o terza fascia. Per la Juve o l'Inter servirebbe anche un conguaglio, da concordare con un osso duro come Aurelio De Laurentiis. In ogni caso proprio Llorente si è proposto anche alla Juve prima di fare entrare nel vivo le trattative con Spezia e Benevento. E nelle scorse ore lo spagnolo si è fatto notare proprio a Torino. Ma alla Juve sono sicuri che non arriverà né che per lui possa esserci spazio a distanza di cinque anni dal suo addio.