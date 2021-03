Il piano di Agnelli e Paratici è finito. A decretarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il peggior Ronaldo di sempre abbia di fatto sancito la chiusura di un mini ciclo. Fallimentare. In 4 anni, infatti, Cristiano è costato 348 milioni di euro e la Juve però ha collezionato uscite contro Ajax, Lione e Porto. Tre squadre alla portata, senza andare mai oltre ai quarti. Ecco perché il piano d'azione, quello per andare a prendere il migliore giocatore al mondo, è fallito. Ecco perché anche lo stesso Pirlo è stato caricato di una responsabilità sproporzionata.