Ieri l'ultimo atto di Andrea Agnelli da presidente della Juve prima del passaggio al nuovo Cda, che entrerà formalmente in carica il 18 gennaio.Vecchio, perché sarà uno dei pochi, insieme a Cherubini, a rimanere nel nuovo corso.L'area sportiva sarà infatti in gran parte nelle sue mani, con responsabilità e una centralità mai avute in questa misura nei precedenti 6 anni e mezzo a Torino.Si, perché se è vero che tra i motivi per cui John Elkann ha deciso di affidare il timone ad Allegriper il futuro dipenderà dai risultati e da quello che la Juve farà fino a giugno. Come riporta Tuttosport,Questo ciò che trapela. Una condizione che aumenta quindi le chance di vedere anche il prossimo anno Allegri sulla panchina bianconera, con l'attuale ds Cherubini, che non per forza lascerà Torino ma potrebbe restare in dirigenza, magari con un ruolo diverso da quello che ricopre ora.