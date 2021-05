Quella che sta per finire è stata una stagione sfortunata per Hans Nicolussi Caviglia. Sfortunatissima: la Juventus aveva girato il centrocampista in prestito al Parma con la speranza che trovasse un po' di continuità, ma il giocatore ha subito la rottura del legamento crociato a dicembre saltando poi tutto il resto della stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, la prossima stagione potrebbe rimanere ancora in gialloblù per rilanciarsi in Serie B.