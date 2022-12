Paul Pogba vorrebbe tornare, ma ancora non può. Dopo aver saltato la Champions e il Mondiale in Qatar, il Polpo dovrà essere l’uomo in più della Juve in Europa League. Come scrive la Gazzetta, "nel mirino l’appuntamento del prossimo 16 febbraio contro il Nantes: in quella serata, allo Stadium, il centrocampista francese vuole esserci per fare la differenza, dunque al top. Da qui a quel momento dovrà però rimettersi nelle condizioni di tornare in campo, dopo otto mesi di inattività".