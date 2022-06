Come racconta Gazzetta, il piano di recupero di Chiesa è molto chiaro. Nelle scorse settimane, alla Continassa, ha fatto fisioterapia: un allenamento al giorno, tra palestra, piscina ed esercizi sul campo. Da qualche giorno corre, passaggio storicamente importante per chi deve risalire dai problemi al crociato. Il recupero, insomma, procede bene e l’autunno lo rivedrà con una maglia a strisce bianche e nere. La Juve a meno di sorprese tornerà in campo lunedì 4 luglio e Federico non sarà in gruppo: è logico che cominci da solo, con un programma differenziato, per lavorare sempre più con la squadra durante l’estate.