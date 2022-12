Come racconta Il Fatto Quotidiano, emerge anche la posizione di, fratello di Giorgio e consulente della Juventus. L’autorità cita la trascrizione di una riunione fatta da Claudio Chiellini. “Nel corso di tali riunioni, partendo dal dato, comunicato dai vertici aziendali, della perdita da conto economico stimata (...) il sig. Paratici forniva ai suoi collaboratori il valore delle plusvalenze da realizzare per raggiungere l’obiettivo di pertinenza dell’Area Sportiva e quello ipotetico per raggiungere il pareggio di bilancio”. Ecco la sintesi di Chiellini della riunione del 27 febbraio 2020: “Restante plusvalenze 70 M per arrivare a obiettivo Area Sportiva”. E per l’ipotetico pareggio di bilancio: “Restante Plusvalenze 120 M per arrivare a 0”. E ancora un “piano di recupero” nel quale sono previste operazioni di “vendita calciatori giovani”, “scambi calciatori giovani”, “scambi calciatori giovani con calciatori 1ª squadra”.