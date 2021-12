Max Allegri è convinto di poter accorciare sulle squadre in fuga per la vittoria del campionato e ha intenzione di riuscire a ricucire una buona parte dello strappo già in questo periodo pre natalizio, visto che il mese di gennaio sarà poi più ostico.La Juve e Allegri vogliono 12 punti in campionato per rientrare pienamente in corsa Champions League e campionato, anche visti i tanti scontri diretti tra le prime della classe.