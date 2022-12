Come racconta Gazzetta,ha in testa un piano per rimettere Chiesa al centro della Juventus. Come di fatto non succede dal 9 gennaio e dal grave infortunio al ginocchio subito contro la Roma. Dopo i tre spezzoni pre Mondiale (Psg, Inter, Lazio) e i forfait nei tre test post sosta (Arsenal, Rijeka, Standard Liegi), la stagione del numero 7 è pronta a decollare. Allegri s’aggrappa al figlio d’arte, il primo pezzo da novanta di quella Juve pensata in estate, ma che anche a inizio 2023 sarà ancora virtuale.