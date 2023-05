Mancano 20 giorni alla fine della stagione della Juve, 20 giorni che possono permettere ad Allegri di blindare il suo futuro sulla panchina bianconera. E per farlo, scrive il Corriere dello Sport, il tecnico proverà a centrare le due qualificazioni in Champions League. Quella tramite il campionato, arrivando magari secondi in classifica, e quella tramite la vittoria dell'Europa League. Se così fosse, Allegri sarebbe riuscito probabilmente a fare più di quanto ci si potesse immaginare in una situazione del genere.