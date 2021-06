Prima l’Europeo, poi la Juventus. Federico Bernardeschi proverà a rilanciarsi con la Nazionale di Mancini, sia per far crescere il suo appeal sul mercato sia per potersi guadagnare un’altra opportunità con la Juve di Allegri, che seppe valorizzarne al meglio il suo talento. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese potrebbe cambiare il suo ruolo, proponendolo da mezzala, come avrebbe voluto fare diverso tempo addietro.