Sembra di essere praticamente a un anno fa, quando la rincorsa era affannosa, ma allo stesso tempocercava di vedere il bello - pardon: il divertente - dalla sfida che aveva davanti la. Con due partite di Champions e cinque di campionato, i bianconeri sono all'ultima fase della prima parte di campionato, che terminerà con il match dello Stadium contro la super Lazio di Maurizio Sarri. Bene:Con Chiesa e Pogba a disposizione, oltre al rientro di Di Maria e al tentativo di Bremer in ottica Inter, l'idea della squadra è quella di poter rientrare per la lotta ai primissimi posti. Certo: non dipende solo dalla Juve, ma dipende anche e in particolare dal filotto di risultati che la squadra bianconera può mettere in fila. Un po' come accaduto nella scorsa stagione, quando proprio il match contro l'Inter pose fine alla rincorsa (quasi) scudetto. Bene: stavolta la finale è necessariamente da vincere. Potenzialmente, tutte sono alla portata, neanche una trasferta insormontabile. Un'occasione d'oro.