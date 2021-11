Dopo la partenza schock in campionato con il pareggio di Udine e la sconfitta in casa con l'Empoli,, per la Juventus è il momento di guardare la classifica, e non è un bel vedere. Fra settembre e ottobre, a quelle parole di Allegri avevano fatto seguito la sconfitta di Napoli, il pareggio con il Milan e poi una serie di quattro vittorie di fila, più il buon pareggio con l'Inter. Le successive, nonostante la vittoria sulla Fiorentina. Al momento della seconda sosta per le nazionali, la Juve era a 11 punti, al settimo posto e a -10 dal Napoli, -8 dal Milan, -6 dall'inter e -4 dalla Roma. Ora, alla terza sosta, i bianconeri sono ottavi, a -14 da Napoli e Milan, -7 dall'Inter, -4 dall'Atalanta, con altre due squadre davanti (Lazio e Roma) e due appaiate (Fiorentina e Bologna).. Stiamo parlando di pochi giocatori, affidabili, ai quali va garantito sempre un posto da titolari, a prescindere da avversari e tattica., ancora preziosissimi per il presente ma non inseribili nella Juve del futuro: hanno dato tutto ai colori bianconeri, ma ora il loro obiettivo sempre essere (anche comprensibilmente) più il Mondiale del 2022 con l'Italia che non nuovi successi con la Juve.