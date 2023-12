La Juventus si avvicina al mercato di gennaio consapevole che dovrà rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, soprattutto nel reparto di centrocampo, dove mancano giocatori dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli. La dirigenza bianconera ha due strade. Quella di sfruttare una delle opportunità a bosso costo, come ad esempio potrebbe essere Kalvin Phillips se il Manchester City accettasse il prestito senza obblighi di riscatto oppure anticipare il grande colpo estivo. In questo ultimo caso, il nome in prima fila è Koopmeiners dell'Atalanta, che però costa almeno 40 milioni. Un'operazione che potrebbe essere possibile solo in caso di cessioni dei giovani talenti come Iling Junior, Soulé o Yildiz. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.