3









Il nome di Paul Pogba è tornato a circolare come nome per la Juventus, nella lista degli obiettivi importanti. Inevitabile dopo le parole dell'agente Mino Raiola, che lo ha praticamente messo sul mercato annunciando l'addio al Manchester United. Dietro al gradimento bianconero per un ritorno, racconta calciomercato.com, c'è da aggiungere un retroscena di un vero e proprio piano di acquisti stellari stilato ormai quasi tre anni fa dalla Juve e dal suoi dirigenti. Dal 2018 al 2020, tre stelle in bianconero, una per reparto così da svoltare.



L'IDEA - Un piano - si legge - ben delineato a livello di investimenti tutti intorno ai 100 milioni per ogni acquisto: il primo è stato naturalmente Cristiano Ronaldo, poi Matthijs de Ligt per sistemare la difesa del futuro con un leader da oltre 85 milioni e infine quest'estate doveva arrivare proprio Pogba nel piano bianconero. L'operazione non si è chiusa perché l'impatto del Covid ha impedito di presentarsi a Manchester con 100 milioni e da Pogba con 17/18 milioni di stipendio, ma questo aiuta a capire come Paul fosse la prima scelta della Juve a centrocampo e lo sarà ancora. Una telenovela che è solo all'inizio.