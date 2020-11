1









La Juventus è pronta a tornare alla carica per Rodrigo De Paul. I bianconeri vorrebbero bloccarlo già da gennaio per anticipare la concorrenza degli altri club che hanno puntato l'argentino dell'Udinese. Valutazione tra i 30 e i 40 milioni di euro, che si potrebbe abbassare inserendo delle contropartite o con un'operazione in pieno stile Morata. Già usata dalla Juve anche per Chiesa, come spiegato da Paratici, sembra essere la chiave giusta per gli affari in questo periodo complesso.