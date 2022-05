Che Gabriel sia il nome più gradito alla Juventus per il dopo Chiellini è assodato, ma da qui a diventare davvero l’erede del capitano ci sono di mezzo l’Arsenal e una nutrita concorrenza. La società bianconera è convinta della bontà delle proprie carte, scrive Tuttosport, ma sa anche che potrebbero non bastare per vincere la partita. L'alternativa principale al brasiliano rimane il serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic, che però è destro: di lui piacciono aggressività, fisicità.