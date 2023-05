L'udienza che ha portaoltre al proscioglimento dei sette dirigenti coinvolti, tra cui Pavel Nedved, è durata circa tre ore. Tutto è iniziato alle 10 e il dibattimento si è concluso all'ora di pranzo. Da lì, la Corte Federale d'Appello si è riunita in camera di consiglio fino alla decisione finale, pubblicata poco dopo le 20.che come sappiamo aveva chiesto 11 punti di penalizzazione per mettere la Juve, nuovamente, dietro la Roma, come aveva fatto nel processo tenutosi a gennaio.Poi la difesa del club e dei dirigenti affidata all'avvocato Bellacosa, Flavia Tortorella e Sangiorgio. I legali bianconeri, come racconta la Gazzetta dello Sport, avevano chiestoUna richiesta che però dopo la conferma della squalifica per Agnelli, Cherubini, Paratici ed Arrivabene era improbabile.Ecco allora che in "estremo subordine" è venuto fuori il piano B della Juve, ovvero una penalizzazione fortemente ridotta rispetto al -15 iniziale e agli 11 punti chiesti da Chinécon conseguente danno economico per i premi derivanti dal campionato e dalla fetta dei diritti tv. Una penalizzazione che non avrebbe avuto conseguenze sulla partecipazione alla prossima Champions League.