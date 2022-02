Secondo quanto riportato da Gazzetta, manca un giallo a Rabiot. Ecco la moviola del quotidiano: "A fine primo tempo Dybala si incunea centrale in area e cade sulla pressione di Lopez, ma non c’è infrazione. Al 56’ ci sarebbe rigore per una trattenuta di Ferrari su Vlahovic se il serbo non fosse partito in fuorigioco. Nel concitato finale le immagini non chiariscono la volontarietà della sbracciata di Scamacca a Bonucci mentre sembra netto un pestone di Rabiot su Muldur, non sanzionato".