Come racconta Gazzetta, ieri alla Continassa si respirava un certo pessimismo, visto che la risposta del Fideo si faceva attendere, il rilancio della Juventus era stato accolto con una certa freddezza dal suo procuratore e dalla Spagna rimbalzavano le voci di un interessamento del Barcellona per l’esterno argentino. Oggi le sensazioni sono meno negative, anche se non c’è stata una vera e propria svolta.