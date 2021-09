Le parole di Claudio, intervenuto a margine della presentazione della squadra di Futsal L84: "È difficile indossare la maglia in questo momento, come lo era però anche negli anni in cui si vinceva. La vittoria non era mai scontata, forse lo era per gli altri ma non per noi. Io per esperienza ho vissuto un’annata iniziata un po’ così, ma sono squadre diverse in momenti diversi. Là era partita male ma arrivavamo da una finale di Champions, qui si arriva da due anni difficili. Però i giocatori non sono di certo scarsi, anzi. Devono però trovare una strada tutti insieme, uniti, a livello tecnico e mentale, nello spogliatoio e in campo. Questo può portare a prendere meno gol, a segnarne, a fare risultati. La Juve oggi è una squadra che viene spesso recuperata, questo succede se non hai il controllo. Qualcosa sicuramente manca, speriamo che possa ritrovarsi già da stasera."