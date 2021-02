Il augura a #NicolòFagioli tanta fortuna calcistica. — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) February 24, 2021

. Nella giornata di oggi è esplosa una polemica che ha avuto come protagonista Nicolò Fagioli. Il classe 2001 aveva postato una storia sul suo profilo Instagram nella quale ha pubblicato un vecchio video in cui ballava insieme a due ragazze cantando 'pescarese nomade' sulle note di 'Dragostea din tei'.Video immediatamente rimosso, con tanto di scuse: "Volevo dire che quel video vecchio è stato totalmente sbagliato ma non voleva insultare nessuno anzi..." (QUI L'INTERA POLEMICA).