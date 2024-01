La Salernitana questa volta avrà a disposizione Antonio Candreva, a differenza di quanto successo in Coppa Italia. L’ex giocatore anche della Juventus è infatti l’uomo in più della Salernitana, essendo non soltanto un giocatore chiave in fase di sviluppo, ma anche (sempre insieme a Dia) il miglior marcatore della squadra con quattro reti segnate finora. Per la Juve si tratterà quindi di evitare che il numero 87 campano entri in ritmo e, allo stesso tempo, di cercare di scongiurare una partenza decisa della Salernitana, come accaduto invece giovedì in Coppa Italia. Lo riporta Tuttosport.