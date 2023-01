Come racconta Gazzetta,è andato al Mondiale, però in Qatar ha disputato soltanto 71 minuti a causa del dolore creatogli dalla pubalgia. Prima e dopo la Coppa del Mondo, allenamenti differenziati e partite saltate. DV9 non gioca in bianconero dalla disfatta in casa del Benfica del 25 ottobre e l’ultimo gol risale alla vittoria nel derby contro il Torino di dieci giorni prima (15 ottobre).