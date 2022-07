Ai canali ufficiali del Real Madrid, il centrocampista dei Blancos, Valverde, ha anlizzato quella che è stata la gara vinta dagli spagnoli nella notte contro la Juve.'La cosa fondamentale è stata ottenere la forma fisica per affrontare la stagione affamati e in buona forma. Ci sono stati miglioramenti fisici e tattici sin dalla prima partita e siamo contenti della vittoria. Ora la cosa più importante è il nostro lavoro quotidiano, per continuare ad allenarci duramente e prepararci per la Supercoppa. Vogliamo stare insieme come una squadra per provare a lottare in ogni competizione'.