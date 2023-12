La Juventus sta mantenendo il suo interesse per il centrocampista, attualmente in procinto di lasciare il Manchester City. Tuttavia, secondo le informazioni di Sky Sport, la trattativa è ancora in sospeso, in attesa dell'approvazione da parte di Allegri.Il club bianconero sta continuando i colloqui per assicurarsi Kalvin Phillips, centrocampista in procinto di lasciare il Manchester City. Nonostante l'interesse, il via libera definitivo alla trattativa è ancora in attesa dell'approvazione da parte di Allegri. La Juventus sembra determinata a consolidare la sua rosa con l'aggiunta di Phillips, ma la decisione finale del tecnico rimane un elemento cruciale per il proseguimento della trattativa. La situazione resta in evoluzione mentre il club continua a lavorare per ottenere il consenso di Allegri e portare a termine l'operazione.