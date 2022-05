Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli ha detto la sua sull'impiego dei giovani nelle grandi squadre come la Juve, con un accenno anche a Federico Gatti. Ecco il pensiero dell'ex giocatore bianconero: "Se li fai giocare crescono. Ai miei tempi a 21 anni avevi esperienza, ora se non sei bravissimo aspetti tanto tempo. Ma chi ha coraggio non fa questi discorsi: Pedri è un fenomeno, ma il Barcellona l’ha lanciato a diciassette anni. In Italia spesso si prendono giocatori già fatti, ma così li “capisci” meno. Gatti? Non lo conosco, ma ne dicono un gran bene. Magari sarà il suo Tomori".