. Inutile nascondersi, questa data è già cerchiata in rosso sul calendario di tutti i tifosi della, che non vedono l'ora di affrontare l'a San Siro in quello che potrebbe davvero rivelarsi il vero spartiacque del campionato 2023-24. Certo, a quell'appuntamento sarà fondamentale arrivarci in un certo modo. Ovvero il più possibile vicini alla squadra nerazzurra, se non addirittura davanti a lei (è Natale, fateci sognare un po'...).E allora, tanto per cominciare, per la Vecchia Signora reduce dalla vittoria di Frosinone sarà importante chiudere l'anno nel migliore dei modi, possibilmente conquistando un successo contro lache ieri ha battuto il Napoli 2-0. Tra l'altro questa volta, nell'ultimo turno di campionato del 2023, sarà l'Inter a scendere in campo per primo, venerdì sera a Marassi con il sempre ostico, con l'obbligo di vincere ancora per mantenere il +4 in classifica. Ma Lupa e Grifone a parte, come potrebbero arrivare bianconeri e nerazzurri allo scontro diretto di febbraio?