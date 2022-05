Questa sera la Juventus farà la sua ultima comparsa di questa stagione e davanti avrà la Fiorentina di Vincenzo Italiano che, sia per la forte rivalità ma soprattutto per necessità di punti, giocherà con il coltello tra i denti fino all'ultimo secondo. A prescindere dal risultato che ne maturerà però, quella che si sta per concludere è stata la peggiore stagione dei bianconeri dopo più di 10 anni. La Vecchia Signora infatti, in caso di vittoria chiuderà il campionato con al massimo 73 punti : peggior risultato per i bianconeri in una stagione di Serie A a partire dal 2010/11 (58 con Luigi Delneri alla guida).