La vera forza deriva dalle origini. Non importa il terreno: cerca nuove sfide, diventa una leggenda. Come @Jeep e Juventus. pic.twitter.com/FBYetyemEm — JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2019

, così il club bianconero ha presentato lo splendido nuovo sport di Jeep, tra i main sponsor della Juventus, tramite i propri account social ufficiali. Tra i protagonisti ci sono anche Federico, Pauloe Cristiano, che segna su calcio di punizione al grido di "Legends are not born, they are made". Una frase che riassume al meglio tutta l'essenza del fenomeno portoghese.