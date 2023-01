Continuano a lasciare strascichi al loro seguito le dimissioni in punta di piedi di Andrea Agnelli, che hanno dato origine al terremoto che si è scatenato nell'ambiente bianconero da circa un mese a questa parte. Eppure, fonti vicine alla famiglie sostengono come il rapporto tra gli Elkann ed Agnelli sia ancora fortemente esteso e limpido, senza la benchè minima ombra di uno strappo nei rapporti che intercorrono tra loro.- La Giovanni Agnelli BV, azienda che è stata trasferita da poco in Olanda, vede la Dicembre (la società intestata agli eredi di Giovanni Agnelli e gestita da John Elkann) restare ferma al 38% del capitale. Nel frattempo la società della sorella Maria Sole ha superato quello di Andrea come secondo azionista della holding con un punteggio del12,32%, contro l' 11,85% dell'ex presidente bianconero.- Ecco perchè, se non si dovesse trovare un'intesa tra le parti si può prendere in seria considerazione l'ipotesi di un'uscita di scena anche dalla società di famiglia da parte di Andrea Agnelli, consentendo così al figlio di Umberto di intraprendere nuove iniziative personali. Stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, la valutazione della società Giovanni Agnelli Bv è pari a 7,8 miliardi di euro e di conseguenza l'eventuale liquidazione di Andrea Agnelli sarebbe di circa 924 milioni di euro, mentre il pacchetto in posssesso della Dicembre di John Elkann vale 2,9 miliardi di euro. Alla luce di tutto ciò, la strada più percorribile sembra quella di un disimpegno graduale e che avvenga in un lasso di tempo maggiore.