6









Dopo il periodo più critico della stagione, probabilmente dell'intero decennio, la Juve ha ritrovato un successo dal sapore di compattezza con il Napoli. Per Repubblica, è il segno tangibile di come qualcosa sia successo, eccome. All'origine? La cena proibita e il castigo inflitto ai tre 'fuorilegge', Dybala, Arthur e McKennie, che "hanno scosso il gruppo". La responsabilità è caduta tutta su Pirlo, che se n'è fatto carico ben volentieri, in un momento in cui c'era effettivamente bisogno di alzare la voce. ALLEGRI-AGNELLI - Repubblica parla poi della reazione di Pirlo al caffè tra Agnelli e Allegri, che "non ha certo entusiasmato" l'attuale allenatore bianconero. La stessa squadra si è stupita della leggerezza del presidente, e ha colto il momento difficile dell'allenatore, decidendo di spalleggiarlo. La Juve dunque ne è uscita irrobustita, almeno provvisoriamente. Di sicuro, nonostante la smentita, Pirlo è più sereno rispetto a qualche giorno fa.