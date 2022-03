Si mette benzina, si alzano i giri del motore, in quel della Continassa, in vista del rush finale della stagione. Dopo l’uscita dalla Champions League, rimangono due gli obiettivi stagionali per i bianconeri: la conquista delle prime 4 posizioni in classifica, che varrebbero l’accesso alla Champions League, e la vittoria della Coppa Italia, per non terminare l’anno senza aggiungere un trofeo in bacheca. Sarà un finale complicato, per Massimiliano Allegri e la sua squadra. Dal patto con Dybala, partente a fine stagione, si deve ripartire per trovare serenità, compattezza e unità d’intenti. Sul fronte infermeria, invece, il tecnico livornese può sorridere, perché dalla sfida contro l’Inter, la prima dopo la sosta, potrà avere a disposizione Zakaria e Vlahovic, che si è fermato per un problema all’inguine nel ritiro della Serbia.



