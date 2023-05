Con un soffio, ci ha provato Francescoa spazzare via le nubi nere che si addensano sopra la Continassa e sul futuro della Juventus. Ai microfoni di Dazn, prima di, ha ribadito, nel momento in cui ce n’era più bisogno, la totale fiducia ad Allegri: “, questo è il nostro pensiero. Allegri è tornato per un progetto di quattro anni, non siamo nemmeno alla metà. Non è in discussione. Stiamo pianificando il futuro, lo stiamo facendo con Cherubini e con Allegri, il nostro è un blocco granitico che lavora sul futuro. Il ds? Non è scontato che arrivi qualcuno, se dovesse arrivare dovrà integrarsi in un sistema di lavoro. Più dei nomi, c'è la Juventus con la sua solidità e la sua storia, che non dipende da una persona”.incassa l’ennesimo attestato di stima della dirigenza, dopo essere stato, di fatto, messo a capo dell’area sport all’indomani della rivoluzione societaria, con nomina diretta da parte di JohnÈ in quel momento che, come riporta calciomercato.com, le parti hanno stretto un patto: “con la Juve in Champions nessuno avrebbe mandato via Allegri e Allegri non se ne sarebbe andato.. Sul fronte societario, forse più sul fronte dello stesso tecnico. Confermare Allegri sarebbe ribadire un'ovvietà: Calvo ha ragione e in casa Juve è effettivamente così, non solo perché la scadenza del contratto dice 30 giugno 2025. Ma è anche vero quello che dice Allegri:”.