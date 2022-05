Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Livio Miretti ha parlato del figlio Fabio svelando anche alcuni aneddoti legati al suo percorso nelle giovanili della Juve. Ecco il suo racconto: "Devo anche riconoscere che nel corso degli anni ha sempre avuto degli allenatori che lo hanno valorizzato. Tre anni fa nell'U17 mister Pedone lo ha spostato da mezz’ala e ha realizzato 16 gol in 17 partite, in quel periodo mi chiedevo se fosse normale che un centrocampista segnasse così tanto. Fabio ha sempre avuto la testa sulle spalle, ha sempre offerto prestazioni di alto livello oltre alla fase realizzativa, e i risultati si vedono oggi. All’epoca il secondo allenatore di Pedone lo apprezzava molto, oggi fa il vice di Arteta all’Arsenal e si sentono spesso. Il futuro? Ho parlato anche con molte società all’estero in passato, ma noi vogliamo stare alla Juventus visto che c’è stato il rinnovo di contratto qualche settimana fa. Giugno sarà un mese importante: dovremo capire le volontà della società, in più c’è l’Europeo con la Nazionale da giocare e deve prendere anche il diploma. Non so come riusciremo a fare tutte queste cose (ride, ndr.)”.