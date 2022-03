di Andrea Menon

La Juventus questa sera è attesa da una sfida di valore assoluto contro il Villarreal in Champions League all'Allianz Stadium. Una gara importante per molti motivi. Di ambiente, di ambizioni, di storia, di obiettivi, ma anche economici. La sfida, infatti, non serve ai bianconeri solo per agguantare i quarti di finale dopo due annate fallimentari dal punto di vista europeo (doppia eliminazione agli ottavi per Sarri e Pirlo, rispettivamente contro Porto e Lione), ma anche per una questione di introiti. Il bilancio chiede sempre ossigeno e le spedizioni europee possono essere d'aiuto, prima ancora che il mercato arrivi, con le sue eventuali cessioni e i risparmi sugli ingaggi, anche pesanti. Ma quanto incassa la Juve? E quanto incasserebbe andando avanti?



LE CIFRE - La Juventus nella fase a gironi tra partecipazione, risultati, coefficiente Uefa e pool market ha già incassato 76 milioni di euro, una cifra che la pone al nono posto assoluto della classifica dei ricavi. La base iniziale è composta da un bonus partecipazione di 15,64 milioni, a cui si aggiungono 30,7 di ranking storico. Si aggiunge poi il market pool, diviso in due parti: da quarta in classifica in Serie A ha incassato 2 milioni di euro, a cui andranno aggiunti altri 4 (circa, secondo stime) che dipendono dal numero di partite giocate nella Champions attuale. Si aggiungono ancora le cifre per i risultati sportivi delle 6 partite del girone: 5 vittorie, 13.5 milioni di euro. E, infine, 9,6 milioni di euro per il passaggio agli ottavi.



DA OGGI - Ai guadagni stimati fino ad ora, si aggiungono quelli per il passaggio del turno. Se la Juventus questa sera riuscisse ad eliminare il Villarreal intascherebbe circa 16 milioni di euro: composti dal pareggio dell'andata, dall'eventuale vittoria di questa sera e dai 10.6 milioni di euro per l'accesso ai quarti. Insomma, le cifre sono già elevatissime e potrebbero alzarsi ancora un passo dopo l'altro. Senza fretta, naturalmente, ma obiettivi tecnici, sportivi ed economici. Un tesoretto che cambia il mercato.