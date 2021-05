In novanta minuti ci si gioca tanto, quasi tutto. E la posta in palio è altissima. La Juve deve battere il Milan e fare un passo deciso verso la qualificazione alla prossima Champions: ballano circa 90 milioni di premi Uefa, che possono dipendere per un'altra percentuale da questa gara. Questo è l’incasso medio che negli ultimi anni il club bianconero ha realizzato partecipando alla principale competizione continentale. Gli introiti variano in base al cammino: si passa dai 94,1 milioni del 2018/19 a agli 86,6 milioni di Lione e ai 68,58 milioni del ko contro il Porto. Dentro o fuori, cambia tanto, troppo.