Molte squadre di Serie A stanno cambiando pelle in vista della prossima stagione. Una tra queste il Parma, che ha dato il benservito al tecnico D’Aversa per Liverani, sostituendo il ds Faggiano (andato al Genoa) per accogliere Carli. Il nuovo progetto tecnico dei ducali ha l’obiettivo di svecchiare la rosa abbassando il monte ingaggi, e in questa direzione si colloca l’obiettivo Davide Calafiori della Roma. Come riporta Sky Sport, il Parma avrebbe messo nel mirino il giovanissimo terzino giallorosso, osservato anche dalla Juventus contro cui ha esordito nell’ultima giornata di campionato.