Un play che possa giocare in mezzo al centrocampo, che sappia smistare palloni con precisione e intelligenza, che possa fare da schermo alla difesa e che si alterni con Manuel. Questo uno degli obiettivi primari dellasul mercato, questa un’indicazione disu quello che manca ad una rosa che, ad oggi, appare già sensibilmente migliorata rispetto a quella della passata stagione., in uscita dal Paris Saint-Germain. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport: “dalla Francia arriva l’indicazione di un’apertura da parte dei parigini, propensi ad arrivare al traguardo della cessione. La formula? Sicuramente una che garantisca l’addio definitivo dell’argentino: prestito con obbligo di riscatto. Una opzione che non è sgradita alla Continassa”.Nonostante un’apertura sulla formula del trasferimento, però, rimane distanza tra le parti, sulle cifre: “Il Psg chiede 20 milioni, nonostante il giocatore abbia soltanto un anno di contratto e da gennaio prossimo si liberi gratis. Troppi, quindi, per la Juve che è ferma a 15, bonus compresi”.