Da Pirlo a Bonucci, dagli sguardi ai messaggi sui social. Come può esser diventato Paulo Dybala il bersaglio anche di Lazio-Juve? Capita se quel controllo orientato finisce in un pasticcio e causa un fallo laterale totalemnte evitabile che porta al pareggio biancoceleste. Capita, poi, se la testa non è quella giusta e se l'atteggiamento è lascivo, privo di quella forza, quella grinta, quella voglia matta di fare risultato ancor prima di fare prestazione.



Ecco, la Juve ha ancora quelle caratteristiche? Riuscirà a tornare la squadra combattiva e tenace che con Conte prima e Allegri poi aveva fatto la differenza in ogni scontro diretto? Il vero compito di Pirlo, oltre a dare un gioco più coeso, è proprio questo: ridare la vecchia fiamma, quella che lui stesso aveva alimentato in prima persona quando la vittoria mancava da un pezzo e non c'erano allori sui quali appoggiarsi. Sui social, questo problema è ben presente nei pensieri e nei commenti dei tifosi: ecco i messaggi più duri.