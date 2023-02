Spezia, si cambia. Come racconta Gazzetta,scenderà in campo domani pomeriggio (ore 18) al Picco e dovrà per forza tenere conto anche dell’impegno di. Giovedì 23 infatti i bianconeri si giocheranno tutto nella gara di ritorno dei playoff a Nantes dove saranno costretti a vincere dopo il pareggio beffa dell’Allianz Stadium. Possibile che ci sia più di un cambio per dare l’opportunità a qualcuno di rifiatare.