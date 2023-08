Come racconta il Corriere dello Sport,non sembra, in definitiva, uno con la valigia in mano. Certo, poi c’è il mercato che fa il suo corso e c’è una trattativa con il Chelsea che prosegue, nella speranza di accorciare definitivamente le distanze e di portare al traguardo lo scambio con Romelu.Intanto Vlahovic raccoglie l’affetto della sua gente e fa un pieno di fiducia. “Noi Lukaku non lo vogliamo” ritma lo stadio e i decibel sono decisamente alti. Tutti per Vlahovic, insomma.