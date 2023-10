Siamo a inizio stagione, la miglior forma e i giusti meccanismi devono ancora essere trovati. È normale che sia così e se non ci fossero i precedenti delle passate stagioni probabilmente molti meno criticherebbero ladopo il pareggio contro l’, è nell’ordine delle cose. La Dea da provinciale si è sempre più imposta come grande squadra, fastidiosa da affrontare ancor più a Bergamo. Il problema non è il punto portato a casa, la casella X.No, il problema è quanto successo nel post partita e le parole dei protagonisti,. Quasi come un colpo di spugna alla storia della Juventus. Le frasi motivazionali alla Continassa, il motto “”, come se non esistessero.. Per un pareggio. Arrivato dopo una prestazione tutt’altro che brillante, anzi. La Juventus e i suoi tesserati sono soddisfatti dopo ieri sera. Occorre ripeterlo per fissarlo in testa, per crederci veramente. Il motto è diventato un altro: “”.Si ciarla continuamente del. Ma che peso può avere la maglia indossata da chi scende in campo per limitare i danni, per pareggiare le partite, per puntare ad un quarto posto., perché alleggerita del peso della storia bianconera. Ridotta a qualche frase motivazionale e poco più.