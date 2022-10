i aveva detto a inizio stagione che sarebbero bastati dieci punti allanel girone per qualificarsi agli ottavi di Champions League. I risultati, in particolare quello di ieri trapotrebbero però non dare ragione al tecnico livornese. Oltre alle vittorie contro Maccabi e Benfica in trasferta, probabilmente i bianconeri saranno costretti a fare punti anche nell'ultimo match contro il Psg in casa. Una rimonta quindi complicata ma non impossibile come sottolinea il Corriere dello Sport iniziata ieri e che proseguirà in Israele settimana prossima.